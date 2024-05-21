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ВСУ поразили российский ракетный корабль "Циклон" в Севастополе, - Генштаб

Крым, Вторник 21 мая 2024 17:18
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ВСУ поразили российский ракетный корабль "Циклон" в Севастополе, - Генштаб Архивное фото: ВСУ поразили российский ракетный корабль "Циклон" (kchf.ru)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные в ночь на 19 мая смогли поразить российский ракетный корабль "Циклон". Он находился в оккупированном Севастополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Военные уточнили, что это произошло в ночь на 19 мая.

Генштаб добавил, что корабль находился во временно оккупированном Севастополе.

"Силы обороны Украины поразили российский ракетный корабль "Циклон" проекта 22800", - сообщили военные.

Что известно о корабле

Был заложен в 2016 году на оккупированной украинской территории в городе Керчь, спущен на воду в 2020 году, принят в состав ЧФ ВМФ РФ 12 июля 2023 года (заводской номер 801), вышел на боевое дежурство 22 августа 2023 года.

"Циклон" стал первым кораблем проекта 22800 "Каракурт" РФ в Черном море и четвертым кораблем этого проекта на всех флотах РФ

Что предшествовало

В ночь на 19 мая украинские воины уничтожили российский корабль, а именно морской тральщик "Ковровец".

Позже представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук добавил, что Черноморский флот РФ мог потерять малый ракетный корабль "Циклон", который является последним носителем крылатых ракет в Крыму.

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