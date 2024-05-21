Спецназовцы СБУ за неделю уничтожили более 200 единиц военной техники россиян (видео)
Спецназовцы Службы безопасности Украины за неделю на всех направлениях уничтожили 272 российских оккупантов и более 200 единиц военной техники врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.
С помощью FPV-дронов и других средств воины СБУ уничтожили:
- 17 танков;
- 29 ББМ;
- 21 артсистему;
- 138 единиц военного транспорта;
- 24 вражеских антенны связи и 1 система автоматического наблюдения;
- 1 понтонную переправу;
- 74 позиции и укрепления;
- 2 склада с боеприпасами;
- 272 оккупантов.
Потери России в войне
По данным Генштаба, потери России в войне в Украине за прошедшие сутки составили 1380 оккупантов. Общие потери вражеской армии уже превысили 495 тысяч военных.
Кроме того, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 15 танков, 34 ББМ, 42 артсистемы и другую технику врага.
Также сегодня мы сообщали, что операторы 3-го отдельного полка Сил специальных операций (ССО) за три недели уничтожили четыре зенитно-ракетных комплекса "Бук" россиян, то есть пол дивизиона.
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