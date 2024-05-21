Спецназовцы СБУ за неделю уничтожили более 200 единиц военной техники россиян (видео)

Спецназовцы Службы безопасности Украины за неделю на всех направлениях уничтожили 272 российских оккупантов и более 200 единиц военной техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

С помощью FPV-дронов и других средств воины СБУ уничтожили:

Потери России в войне

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине за прошедшие сутки составили 1380 оккупантов. Общие потери вражеской армии уже превысили 495 тысяч военных.

Кроме того, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 15 танков, 34 ББМ, 42 артсистемы и другую технику врага.

Также сегодня мы сообщали, что операторы 3-го отдельного полка Сил специальных операций (ССО) за три недели уничтожили четыре зенитно-ракетных комплекса "Бук" россиян, то есть пол дивизиона.

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