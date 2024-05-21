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Сколько осужденных подали заявления на службу в армии: ответ Минюста

Вторник 21 мая 2024 14:30
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Сколько осужденных подали заявления на службу в армии: ответ Минюста Фото: Елена Высоцкая, заместитель главы Министерства юстиции (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

Более 3 тысяч осужденных подали заявления на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для службы в армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Министерства юстиции Елену Высоцкую в эфире телемарафона.

Как отметила Высоцкая, примерно эта цифра и прогнозировалась до принятия закона. В частности, при предварительных опросах среди осужденных, около 4,5 тысячи человек изъявили желание служить в армии.

В то же время, она отметила, что не всем осужденным закон позволяет мобилизоваться. Более того, некоторые могут получить отказ со стороны военно-врачебных комиссий (ВВК) из-за общественно-опасных болезней (ВИЧ, туберкулез, гепатиты)

"И потому когда мы говорим большие цифры - о 20 тысячах, это очень теоретический потенциал. Реально это 4-5 тысяч. Но мы поняли, что и 4-5 тысяч замотивированных людей, у которых есть желание условно-досрочно освободиться при условии заключения контракта - это помощь для Вооруженных сил. Поэтому мы пошли на этот шаг и сейчас реализуем соответствующий закон", - отметила она.

По словам заместителя главы Министерства юстиции, работа с теми, кто изъявил желание служить - уже начата. Соответствующие заявления были составлены и осужденные проходят ВВК. В то же время их также будет ожидать знакомство с командирами.

"Соответственно, командиры воинских частей дают свое согласие по конкретному человеку и мы передаем материалы в суд", - пояснила Высоцкая.

В том же числе в законе есть предостережения для тех, кто решит выйти из тюрьмы, но откажется служить. Это будет грозить им дополнительными 5-10 годами заключения.

Мобилизация осужденных

8 мая Верховная рада проголосовала за законопроект №11079, предусматривающий мобилизацию для осужденных по контракту. Впрочем, чтобы мобилизоваться, кроме желания, важно также одобрение со стороны суда.

Подробнее о законопроекте - в материале РБК-Украина.

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