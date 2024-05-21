Экс-мэра Балаклеи будут судить за госизмену. Он сотрудничал с РФ, ему грозит пожизненное

Бывшего мэра Балаклеи будут судить за госизмену. В 2022 году он начал сотрудничать с россиянами, но после деоккупации города он сбежал в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру .

Детали дела

С первых дней оккупации города Балаклея действующий на тот момент городской голова добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками и фактически сдал им населенный пункт. В публикации не указано имя и фамилия бывшего чиновника, но ранее прокуратура сообщала, что речь шла об Иване Столбовом.

Фото: Экс-мэр Балаклеи (facebook.com/prokuraturakharkiv)

В конце марта 2022 года вместе с представителями вооруженных сил РФ он провел совещание руководства Балаклейского городского совета, во время которого агитировал к лояльному отношению как к оккупационным войскам, так и к России в целом.

"Кроме того, предатель провел собрание общины, на котором сообщил жителям, что принял решение оставаться в городе, "хотя была возможность поехать на западную Украину, куда-то еще". Он также добавил, что "сегодня полностью Украина уже ничего не дает" и предложил жителям брать "гуманитарную помощь" от российских военных", - пишет прокуратура.

Что ему грозит

Бывший украинский чиновник скрывается от правосудия на территории РФ, он объявлен в розыск.

Обвиняемого будут судить заочно в Балаклейском районном суде Харьковской области. За госизмену фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.