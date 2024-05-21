Экс-мэра Балаклеи будут судить за госизмену. Он сотрудничал с РФ, ему грозит пожизненное
Бывшего мэра Балаклеи будут судить за госизмену. В 2022 году он начал сотрудничать с россиянами, но после деоккупации города он сбежал в РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Детали дела
С первых дней оккупации города Балаклея действующий на тот момент городской голова добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками и фактически сдал им населенный пункт. В публикации не указано имя и фамилия бывшего чиновника, но ранее прокуратура сообщала, что речь шла об Иване Столбовом.
Фото: Экс-мэр Балаклеи (facebook.com/prokuraturakharkiv)
В конце марта 2022 года вместе с представителями вооруженных сил РФ он провел совещание руководства Балаклейского городского совета, во время которого агитировал к лояльному отношению как к оккупационным войскам, так и к России в целом.
"Кроме того, предатель провел собрание общины, на котором сообщил жителям, что принял решение оставаться в городе, "хотя была возможность поехать на западную Украину, куда-то еще". Он также добавил, что "сегодня полностью Украина уже ничего не дает" и предложил жителям брать "гуманитарную помощь" от российских военных", - пишет прокуратура.
Что ему грозит
Бывший украинский чиновник скрывается от правосудия на территории РФ, он объявлен в розыск.
Обвиняемого будут судить заочно в Балаклейском районном суде Харьковской области. За госизмену фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.
Не первый мэр из Харьковской области, который пойдет под суд
Во время частичной оккупации Харьковской области часть украинских чиновников пошла на сотрудничество с россиянами, поэтому украинские правоохранители проводили в отношении них расследование.
К примеру, вчера стало известно, что бывшего мэра Купянска также будут судить за госпредательство.
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