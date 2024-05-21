ua en ru
Вт, 21 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ЕС одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов РФ

Вторник 21 мая 2024 13:25
UA EN RU
ЕС одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов РФ Фото: глава МИД Чехии Ян Липаский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов России.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Сегодня в рамках ЕС мы приняли решение о передаче Украине средств, полученных в результате замораживания активов российского Центрального банка. Только в этом году эта сумма может составить до 3 млрд евро", - сообщил он.

Министр добавил, что 90% средств пойдут на военную поддержку.

"Россия должна заплатить за ущерб, нанесенный ее агрессивной войной", - заявил Липавский.

Активы РФ

Страны Запада заморозили активы Центрального банка России на сумму около 300 миллиардов долларов в ответ на военную спецоперацию в Украине. Вопрос о том, что делать с этими деньгами, остается открытым. Конфискация активов пока не рассматривается. Вместо этого страны Запада предлагают использовать полученную от них прибыль для помощи Украине.

Бельгийский депозитарий Euroclear, где хранится большая часть замороженных активов, в ближайшее время должен принять решение об их дальнейшей судьбе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация Чехия Война России против Украины
NEWS
В Украине отменили отключения света сегодня днем: в чем причина
В Украине отменили отключения света сегодня днем: в чем причина
DAILY
5 лет Зеленского. На какие болевые точки украинцев давит Россия и есть ли риски для власти страны
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина 5 лет Зеленского. На какие болевые точки украинцев давит Россия и есть ли риски для власти страны