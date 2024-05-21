ЕС одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов РФ

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Сегодня в рамках ЕС мы приняли решение о передаче Украине средств, полученных в результате замораживания активов российского Центрального банка. Только в этом году эта сумма может составить до 3 млрд евро", - сообщил он.

Активы РФ

Страны Запада заморозили активы Центрального банка России на сумму около 300 миллиардов долларов в ответ на военную спецоперацию в Украине. Вопрос о том, что делать с этими деньгами, остается открытым. Конфискация активов пока не рассматривается. Вместо этого страны Запада предлагают использовать полученную от них прибыль для помощи Украине.

Бельгийский депозитарий Euroclear, где хранится большая часть замороженных активов, в ближайшее время должен принять решение об их дальнейшей судьбе.

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