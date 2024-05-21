ua en ru
Вт, 21 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киев прибыла глава МИД Германии Бербок

Вторник 21 мая 2024 08:42
UA EN RU
В Киев прибыла глава МИД Германии Бербок Фото: Анналена Бербок, глава Министерства иностранных дел (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 21 мая, в Киев с неанонсированным визитом прибыла глава Министерства иностранных дел (МИД) Германии Анналена Бербок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

Как отмечает ведомство, целью визита Бербок является попытка заверить Украину в том, что несмотря на ухудшение ситуации на поле боя, Германия и Европа будут продолжать твердо стоять на ее стороне, а также не прекращать оказывать ей помощь.

"Наша поддержка основывается на глубоком убеждении, что Украина победит в этой войне. Путин (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.) спекулирует на том, что в какой-то момент у нас иссякнут силы, но у нас есть сила духа. Вместе со многими другими странами со всех уголков мира Германия непоколебимо стоит на стороне Украины. Народ Украины может рассчитывать на это в долгосрочной перспективе", - заявила министр.

Помощь Германии Украине

Германия является одним из главных союзников Украины, который помогает стране в ее противостоянии российской агрессии. С начала полномасштабной войны Берлин предоставлял Киеву не только военную, но и финансовую, а также гуманитарную помощь. В конце марта Германия передала новый пакет поддержки, который включал:

  • боеприпасы для Leopard 2 A6;
  • 18 тысяч боеприпасов калибра 155 мм;
  • 14 разведывательных дронов Vector с запасными частями и не только.

В то же время в стране уже долгий период продолжаются дискуссии вокруг дальнобойных ракет Taurus, которые канцлер Олаф Шольц отказывается предоставить Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
Графики отключения света по Украине: кто и когда сегодня будет без электричества
Графики отключения света по Украине: кто и когда сегодня будет без электричества
DAILY
5 лет Зеленского. На какие болевые точки украинцев давит Россия и есть ли риски для власти страны
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина 5 лет Зеленского. На какие болевые точки украинцев давит Россия и есть ли риски для власти страны