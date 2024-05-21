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Зеленский предположил, когда Запад может решиться на передачу Украине семи систем Patriot

Вторник 21 мая 2024 19:01
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Зеленский предположил, когда Запад может решиться на передачу Украине семи систем Patriot Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

На саммите НАТО в Вашингтоне могут принять решение о передаче Украине семи систем Patriot.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Президент снова призвал НАТО предоставить больше истребителей F-16, а также систем ПВО Patriot.

По его словам, Украине нужно много систем Patriot, но она согласится на семь штук для защиты регионов, имеющих ключевое значение для национальной экономики и энергетического сектора.

Издание пишет, что Зеленский предположил, что решение (о передаче Patriot) может быть принято, когда лидеры НАТО соберутся на саммит в Вашингтоне в июле.

"Вы считаете, что это слишком много для юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне? За страну, которая сегодня борется за свободу и демократию во всем мире?", - задал вопрос президент Украины.

Patriot для Украины

Украина остро нуждается в системах ПВО, которые могут уничтожать баллистические ракеты. Поэтому украинские официальные лица на постоянной основе призывают к передаче Украине систем Patriot.

При этом издание NZZ писало, что в мире наблюдается острый дефицит пусковых установок Patriot и ракет к ним. Больше всего боеприпасов к системам ПВО нуждаются в Украине и Израиле.

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