Бойцы ССО за три недели уничтожили пол дивизиона российских ЗРК "Бук"

Операторы 3-го отдельного полка Сил специальных операций (ССО) за три недели уничтожили четыре зенитно-ракетных комплекса "Бук" россиян, то есть пол дивизиона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ССО.

"Операторы 3-го отдельного полка ССО за три недели разбили пол дивизиона зенитно-ракетных комплексов "Бук" россиян на одном из операционных направлений", - говорится в сообщении.

Как отметили в ССО, три вражеских ЗРК были поражены в конце апреля - начале мая. Четвертый "Бук" украинские воины уничтожили на днях.

В ходе разведывательных действий операторы обнаружили местоположение "Бук". По враждебной цели оперативно нанесено огневое поражение ударным дроном.

"Отметим, что это - одна из последних новейших разработок, поступившая на вооружение Сил специальных операций. Результат меткой работы ССО - горящие остатки российского железа", - добавили в Силах спецопераций.