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Часть жителей Харьковской области во время повторной эвакуации смогут получать выплаты

Харьковская область, Вторник 21 мая 2024 15:25
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Часть жителей Харьковской области во время повторной эвакуации смогут получать выплаты Архивное фото: эвакуация из Волчанска и Липцев в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Лица, которые эвакуируются из опасных районов Харьковской области, могут снова получать выплаты как переселенцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.

"В рамках обязательной эвакуации из Волчанска и Липцев люди, которые повторно выехали, имеют право на выплаты для внутренне перемещенных лиц", - отметила она.

По ее словам, речь идет о тех гражданах, которые внесены в списки эвакуированных и которые составляет местная власть.

Для включения в этот список лица, которые самостоятельно выехали из населенных пунктов Харьковской области, где объявлена обязательная эвакуация, могут обращаться в Департамент социальной защиты населения Харьковской ОВА по телефону "горячей линии" - (066) 283-41-43.

Какой размер выплат

Для восстановления статуса внутренне перемещенного лица необходимо обратиться в ЦНАП или в управления социальной защиты населения в принимающих общинах.

Государственная денежная помощь для переселенцев выплачивается в размере 2000 гривен в месяц для взрослых, 3000 гривен - на детей и лицам с инвалидностью. Такая помощь назначается на 6 месяцев.

Новые правила для назначения выплат

С самого начала войны для переселенцев были предусмотрены социальные выплаты. Однако уже с 1 марта выплаты стали назначаться по новым правилам. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.

Также РБК-Украина писало о том, как оформить выплаты для переселенцев в 2024 году.

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