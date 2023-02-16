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Карта войны в Украине от британской разведки: что происходит на фронтах

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Четверг 16 февраля 2023 12:36
Карта войны в Украине от британской разведки: что происходит на фронтах Фото: разведка Британии показала актуальную карту боев в Украине (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупанты не оставляют надежды выйти на административные границы Донецкой и Луганской, областей, однако украинские защитники разрушают их планы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Великобритании.

По данным карты, россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Донбассе. В частности, на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, в районах Гряниковки, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара.

Карта войны в Украине от британской разведки: что происходит на фронтах

Тем временем, украинские военные удачно отражают российские атаки как в Донецкой, так и в Луганской областях. На некоторых участках наши защитники наносят контратакующие удары. Они также продолжают поражать тыловые позиции россиян на временно оккупированных территориях.

Кроме того, захватчики продолжают обстреливать мирные города и села по всей территории Украины, в частности в Херсонской и Запорожской областях, под огонь также попадает приграничье Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Напомним, в Воздушных силах рассказали, что россияне изменили тактику атак по Украине.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что оккупанты пытаются захватить Бахмут к годовщине вторжения.

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