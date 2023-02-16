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Израиль будет помогать Украине с разработкой системы оповещения об атаках

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Киев, Четверг 16 февраля 2023 15:59
Израиль будет помогать Украине с разработкой системы оповещения об атаках Фото: Израиль поможет Украине в разработке системы оповещения (Червинская Юлия, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Израиль поможет Украине создать систему раннего предупреждения о воздушной угрозе. Речь идет об оповещениях о вражеских ракетах и дронах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Израиля Эли Коэна на брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Мой визит в Киев - это еще одно свидетельство нашей поддержки украинского народа... Израиль будет продолжать нашу поддержку в будущем... Мы будем помогать в разработке системы раннего предупреждения для Украины", - сказал израильский министр.

Следует отметить, что израильская система предупреждения использует сочетания радаров и оптических устройств для обнаружения запусков ракет и беспилотников.

Технологии идентифицируют размеры объектов и определяют опасности. Затем эти данные отображаются на электронной карте. Граждане в свою очередь получают предупреждение на телефон или узнают об опасности через радио, телевидение или сирену.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит от Израиля современные технологии для создания разумной системы раннего оповещения о возможных ракетных и дроновых атаках.

Позже министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что Израиль согласился предоставить технологии.

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