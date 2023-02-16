Россия стягивает на восток авиацию, обстрелов стало больше, - Гайдай

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Постоянно атаки идут, подключают уже тяжелую технику, подключают уже авиацию. Для того чтобы расстреливать, бомбить наши позиции. Но ситуация контролируемая, все эти атаки отбиваются. Технику так же уничтожают, но их (оккупантов, - ред.) очень много" , - отметил он.

Гайдай добавил, что россияне стягивают к линии фронта больше авиации, предположив, что таким образом оккупанты готовятся к наступлению.

"Даже сейчас мы видим, что и самолетов, и вертолетов действительно стало больше. Авиационных ударов стало больше по нашим позициям. Но трудно разместить на линии фронта какой-то стационарный или большой противовоздушный комплекс. Наши военные, нацгвардейцы, пограничники сбивают с ПЗРК самолеты, вертолеты" , - сказал Гайдай.