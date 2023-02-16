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Европарламент принял резолюцию к годовщине российского вторжения в Украину

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Страсбург, Четверг 16 февраля 2023 14:24
Европарламент принял резолюцию к годовщине российского вторжения в Украину Фото: глава Европарламента Роберта Метцола (wikimedia org)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский парламент принял резолюцию к годовщине вторжения России в Украину. Евродепутаты призывают предоставить Украине авиацию, а также готовиться к переговорам по вступлению в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европарламент.

Резолюция осуждает российское вторжение и закрепляет твердую поддержку Украины со стороны ЕС. Евродепутаты призывают предоставить Украине истребители, вертолеты, ракетные системы и увеличить поставки боеприпасов.

Больше санкций и конфискация активов

Резолюция призывает членов ЕС принять десятый пакет санкций против России до конца февраля и существенно расширить его. Европарламент просит сделать действующие санкции более эффективными и заблокировать "лазейки" для России.

Также депутаты призывают сформировать механизм конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.

"Эти активы должны быть использованы для восстановления страны и компенсации жертвам войны. Они также подчеркивают, что после окончания войны Россия должна будет оплатить серьезные репарации, чтобы внести существенный вклад в восстановление Украины", - говорится в документе

Вступление в ЕС

Парламент отмечает, что российское вторжение в Украину изменило геополитическую ситуацию в Европе, "требующую от ЕС смелых и комплексных политических, безопасных и финансовых решений".

Потому европейские депутаты призывают Украину, Еврокомиссию и Евросовет работать над началом переговоров о вступлении в ЕС в этом году.

Напомним, ООН в годовщину вторжения России намерена принять резолюцию о суверенитете и целостности Украины.

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Европарламент принял резолюцию к годовщине российского вторжения в Украину
Европарламент принял резолюцию к годовщине российского вторжения в Украину
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