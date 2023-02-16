Украина вернула из российского плена сотню военных и гражданского

Сегодня, 16 февраля, прошел очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 100 украинских воинов и один гражданский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака .

Среди освобожденных военных - нацгвардейцы, пограничники и военные ВСУ. 94 из них - защитники Мариуполя, включая 63 воина из "Азовстали". На этот раз все освобожденные военные в результате обмена - рядовой и сержантский состав.

Ермак отметил, что многие из героев получили ранения разной тяжести.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец добавил, что каждый из возвращенных получит необходимую медицинскую помощь, пройдет реабилитацию, сможет восстановить документы и банковские карты.

Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщает, что один гражданский - это первый заместитель городского головыЭнергодара Иван Самойдюк.

"Он не сломался, отказался сотрудничать с врагом и был похищен оккупантами 19 марта прошлого года на блокпосту возле Благовещенки. После 333 дней неволи он возвращается у родным и близким", - отмечают в штабе.

Омбудсмен также напомнил, что с начала полномасштабной войны Украина смогла вернуть домой 1863 гражданина.

Напомним, 4 февраля Украина вернула из плена 116 наших военных, среди которых защитники Мариуполя, херсонские партизаны и снайперы из Бахмута.

Кроме того, омбудсмен Дмитрий Лубинец просил родственников пленных не называть их фамилий, чтобы не усложнять работу по возвращению домой.

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