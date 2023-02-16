Впервые с начала войны. В Украину прибыл глава МИД Израиля Эли Коэн

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн 16 февраля прибыл в Киев. Это первый визит израильского высокопоставленного чиновника в Украину с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post .

В рамках первого визита после начала войны Коэн намерен посетить Бучу, Бабий Яр и вновь запустить работу посольства Израиля в Киеве, которое было закрыто из-за вторжения РФ.

Кроме того, министр проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и членами еврейской общины.

"Я прибыл сегодня с первым визитом израильского министра в Киев с начала боевых действий. В течение прошлого года Израиль стоял на стороне украинского народа и на стороне Украины. Сегодня мы поднимем израильский флаг у посольства Израиля в Киеве, которое вернется к постоянной деятельности с целью укрепления отношений между странами", - заявил министр.