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Впервые с начала войны. В Украину прибыл глава МИД Израиля Эли Коэн

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Четверг 16 февраля 2023 08:50
Впервые с начала войны. В Украину прибыл глава МИД Израиля Эли Коэн Фото: министр иностранных дел Израиля Эли Коэн (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн 16 февраля прибыл в Киев. Это первый визит израильского высокопоставленного чиновника в Украину с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

В рамках первого визита после начала войны Коэн намерен посетить Бучу, Бабий Яр и вновь запустить работу посольства Израиля в Киеве, которое было закрыто из-за вторжения РФ.

Кроме того, министр проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и членами еврейской общины.

"Я прибыл сегодня с первым визитом израильского министра в Киев с начала боевых действий. В течение прошлого года Израиль стоял на стороне украинского народа и на стороне Украины. Сегодня мы поднимем израильский флаг у посольства Израиля в Киеве, которое вернется к постоянной деятельности с целью укрепления отношений между странами", - заявил министр.

Напомним, ранее Коэн заявил, что Израиль расширит гуманитарную помощь Украине и продолжит поддерживать евреев в нашей стране.

Также мы писали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что рассчитывает на участие Израиля в формуле мира по Украине.

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МИД Украины Израиль Визит в Украину
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