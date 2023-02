Глава МИД Израиля встретился с Кулебой под звуки воздушной тревоги

Во время переговоров двух министров в Киеве завыли сирена, однако встреча чиновников не была перервана, несмотря на угрозу с воздуха.

Alarm sounding over #Kyiv as #Israel F.M. Eli Cohen is in #Ukraine Foreign Ministry 2 meet w/counterpart #Dmytro_Kuleba pic.twitter.com/zCtSq5BWYU