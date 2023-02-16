Глава МИД Израиля встретился с Кулебой под звуки воздушной тревоги

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн встретился со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой под звуки воздушной тревоги в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Во время переговоров двух министров в Киеве завыли сирена, однако встреча чиновников не была перервана, несмотря на угрозу с воздуха.

После приезда в Киев сегодня утром глава МИД Израиля отправился в Бучу, которая пережила зверства россиян во время оккупации в прошлом году.

"Невозможно оставаться равнодушным перед лицом суровых зрелищ и ужасных историй, которые я здесь услышал и испытал... Израиль осуждает любое преднамеренное причинение вреда невиновным", - сказал Коэн после того, как посетил место массового захоронения жертв, погибших в Буче.

Фото: Коэн возложил цветы к братской могиле в Буче (Times of Israel)

Также Коэн приехал с визитом в Бабий Яр, где почтил память евреев, убитых во время Холокоста.

"Холокост — это черное пятно в истории человечества, и мы должны помнить, что систематическое убийство евреев, где бы они ни были, никогда не вернется. Я могу гарантировать, что мы сделаем все, чтобы защитить наш народ и обеспечить его безопасность от тех, кто сеет против него зло", - заявил министр.

Фото: Коэн почтил память жертв Холокоста в Бабьем Яру (The Jerusalem Post)