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РФ ночью запустила по Украине 32 ракеты, силы ПВО сбили половину

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Украина, Четверг 16 февраля 2023 08:03
РФ ночью запустила по Украине 32 ракеты, силы ПВО сбили половину Фото: Воздушные силы уничтожили 16 ракет во время последней атаки (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Во время массированных ракетных обстрелов ночью, 16 февраля, Воздушные силы уничтожили 16 из 32 российских ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Воздушных сил ВСУ.

Было применено 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 из двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря, 8 крылатых ракет "Калибр" из фрегата из акватории Черного моря, 12 крылатых ракет Х-22 из шести дальних бомбардировщиков Ту-2 из района Курска и две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов тактической авиации Су-35 из Мелитополя.

Силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины уничтожены 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

"К сожалению, часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры. На данный момент на вооружении нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет", - отметили в Воздушных силах.

Напомним, ночью 16 февраля по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога.

Во время ракетных обстрелов пострадал объект критической инфраструктуры во Львовской области. Жертв среди населения нет.

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