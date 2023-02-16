Почти 700 оккупантов и вертолет: Генштаб посчитал потери РФ в Украине за сутки
Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 16 февраля (t.me/V_Zelenskiy_official)
По данным на утро четверг, 16 февраля, украинские военные ликвидировали за сутки 690 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 140 460 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 6 танков и 10 ББМ и вертолет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 140460 (+690) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3296 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 6517 (+10) ед,
- артиллерийских систем - 2306 (+3) ед,
- РСЗО - 466 (+0) ед,
- средства ПВО - 239 (+3) ед,
- самолетов - 298 (+0) ед,
- вертолетов - 287 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2012 (+1),
- крылатые ракеты - 857 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5167 (+6) ед,
- специальная техника - 219 (+0)