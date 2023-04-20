РФ хочет помешать наступлению ВСУ. Юсов рассказал о смене тактики ракетных ударов по Украине

Оккупанты меняют тактику массированных ракетных ударов по Украине. Сейчас враг взял условный перерыв, чтобы накопить силы для атак тех целей, которые важны из-за контрнаступления украинских сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

Так, по его словам, по сравнению с зимним периодом, наблюдается изменение тактики ракетного террора, потому что первый этап провалился - энергетический ракетный блицкриг потерпел абсолютное фиаско.

"Израсходовав для себя критическую часть ракетного потенциала, враг не достиг желаемого результата. Да, сегодня тактика меняется и этот условный перерыв применяется для накопления только задачи будут другие - это в значительной степени не объекты энергетической инфраструктуры, а, например, все, что касается логистики, подготовки военных целей в контексте попыток сорвать украинские наступательные действия", - рассказал он.

Юсов напомнил, что россияне подобные попытки предпринимали и раньше, на первом этапе полномасштабного вторжения.

"Если мы говорим о зимнем периоде, то заявлялись военные цели, но целями были именно мирные объекты, объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. Сегодня тактика будет другой", - подчеркнул он.

В то же время, по мнению Юсова, восстановить тот потенциал по количеству и по качеству, который уже израсходован в период полномасштабного вторжения враг не сможет, даже если будет держать паузу до сентября, а "до сентября он держать паузу не будет".