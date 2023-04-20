ua ru
Чт, 20 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Литва утвердила национальные санкции против граждан РФ и Беларуси

Новина українською →
Вильнюс, Четверг 20 апреля 2023 19:55
Литва утвердила национальные санкции против граждан РФ и Беларуси Фото: Литва утвердила национальные санкции против граждан РФ и Беларуси (wikipedia)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 20 апреля, парламент Литвы окончательно утвердил введение национальных санкций в отношении граждан России и Беларуси в связи с войной в Украине. Депутаты смогли преодолеть вето президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

99 членов Сейма проголосовали за принятие закона без поправок, предложенных президентом, семеро проголосовали против и двое воздержались.

Согласно окончательно утвержденному закону об ограничительных мерах, со 2 мая этого года до 3 мая 2024 года для россиян и белорусов будет ограничено получение литовских виз, статуса электронного резидента. При этом для них будет введен запрет на ввоз украинских гривен.

Граждане России столкнутся с дополнительными трудностями при въезде в Литву и при приобретении недвижимости, а их заявления на получение вида на жительство в Литве временно не будут принимать.

Принятый закон также приостанавливает прием заявлений на получение визы от граждан России и Беларуси, за исключением случаев, когда посредником в выдаче визы выступает Министерство иностранных дел Литвы. Это позволит въезжать в Литву лицам, которых преследуют московский и минский режимы.

Кроме того, до мая 2024 года в Литве не будут принимать заявления на получение временного вида на жительство для граждан России. Исключение будет сделано для тех, для кого посредником выступает уполномоченный правительством Литвы орган или у кого есть шенгенская виза, национальная виза или вид на жительство в одной из стран Евросоюза.

Отметим, что часть ограничений для граждан России не будет действовать для белорусов.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа наложил вето на принятый Сеймом закон о национальных санкциях.

Напомним, ранее в парламенте Литвы предложили обязать госслужащих декларировать связи с Россией и Беларусью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Литва Война России против Украины
NEWS
Эстония одобрила новый пакет помощи для Украины
Эстония одобрила новый пакет помощи для Украины
DAILY
Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны