Россия создал новую группу войск для обороны захваченного юга Украины, - британская разведка
Россия создала на оккупированной территории Украины новую группу войск. Организационная структура изменилась из-за больших потерь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, 18 апреля 2023 года Кремль опубликовал пресс-релиз о визите президента Путина на оккупированный Россией юг Украины. В сообщении говорится, что президент посетил "Днепровскую группу войск".
Это одно из первых упоминаний о существовании Днепровской группы войск (ДГВ). Россия использует термин "группа войск" в особом смысле, указывая на крупное оперативно-целевое формирование.
По данным британской разведки, в начале вторжения российские силы были организованы в группы войск, каждая из которых была связана со своим военным округом в России, например, Западная и Центральная группы войск.
"Существование явно нового ДГВ предполагает, что первоначальная организация сил изменилась, вероятно, из-за больших потерь. Миссия ДГВ, вероятно, будет оборонять южный сектор оккупированной зоны, и особенно юго-западный фланг, который в настоящее время зафиксирован по линии Днепра", - отмечают в Минобороны Британии.
Напомним, по данным британской разведки, Россия готовится к длительной войне с Украиной, вводя электронные повестки.
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