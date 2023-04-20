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Россия создал новую группу войск для обороны захваченного юга Украины, - британская разведка

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Украина, Четверг 20 апреля 2023 09:14
Россия создал новую группу войск для обороны захваченного юга Украины, - британская разведка Фото: Россия создала Днепровскую группу войск (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия создала на оккупированной территории Украины новую группу войск. Организационная структура изменилась из-за больших потерь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 18 апреля 2023 года Кремль опубликовал пресс-релиз о визите президента Путина на оккупированный Россией юг Украины. В сообщении говорится, что президент посетил "Днепровскую группу войск".

Это одно из первых упоминаний о существовании Днепровской группы войск (ДГВ). Россия использует термин "группа войск" в особом смысле, указывая на крупное оперативно-целевое формирование.

По данным британской разведки, в начале вторжения российские силы были организованы в группы войск, каждая из которых была связана со своим военным округом в России, например, Западная и Центральная группы войск.

"Существование явно нового ДГВ предполагает, что первоначальная организация сил изменилась, вероятно, из-за больших потерь. Миссия ДГВ, вероятно, будет оборонять южный сектор оккупированной зоны, и особенно юго-западный фланг, который в настоящее время зафиксирован по линии Днепра", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, Россия готовится к длительной войне с Украиной, вводя электронные повестки.

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