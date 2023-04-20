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Столтенберг: Нам нужно сделать все, чтобы Россия больше никогда не воевала с Украиной

Новина українською →
Украина, Четверг 20 апреля 2023 15:37
Столтенберг: Нам нужно сделать все, чтобы Россия больше никогда не воевала с Украиной Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В НАТО понимают, что Украине необходима помощь и после победы над Россией. Необходимо сделать все возможное для того, чтобы Россия больше никогда не воевала с Украиной.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в Киеве во время пресс-конференции.

По его словам, НАТО сейчас работает над многолетней инициативой поддержки Украины.

"Это поможет вам пройти путь от эры советского оборудования к натовскому оборудованию и политике. Это будет полное сотрудничество с НАТО. Это поставит Украину на достойное место в евроатлантической семье. Украинское будущее - в НАТО", - сказал Столтенберг.

Напомним, что сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с неанонсированным визитом в Киев. Примечательно, что это произошло накануне очередного "Рамштайна", запланированного на завтра.

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