В Британии показали обновленную карту войны в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

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По данным британской карты, ожесточенные бои идут в Донецкой, а также на востоке Луганской области. Оккупационные войска наступают на трех главных направлениях.

Эпицентром боев остается Бахмут. Также россияне атакуют украинских защитников на Лиманско-Купянском направлении, а также западнее Донецка, то есть в районе Авдеевки и Марьинки.

На других участках фронта продолжаются локальные бои. Украинские бойцы удерживают оборону в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. При этом российская армия продолжает бить по прифронтовым населенным пунктам.

Напомним, по данным Генштаба, за минувшие сутки наши защитники отразили 55 атак оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

При этом в Минобороны отмечают, что ВСУ уже ведут контрнаступательные действия, а оборона Бахмута - одно из них.

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