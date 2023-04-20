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В Британии показали обновленную карту войны в Украине

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Украина, Четверг 20 апреля 2023 14:26
В Британии показали обновленную карту войны в Украине Фото: британская разведка показала свежую карту боевых действий в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают отбивать штурмы россиян на трех направлениях фронта. Продвижение врага не зафиксировано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

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В Британии показали обновленную карту войны в Украине

По данным британской карты, ожесточенные бои идут в Донецкой, а также на востоке Луганской области. Оккупационные войска наступают на трех главных направлениях.

Эпицентром боев остается Бахмут. Также россияне атакуют украинских защитников на Лиманско-Купянском направлении, а также западнее Донецка, то есть в районе Авдеевки и Марьинки.

На других участках фронта продолжаются локальные бои. Украинские бойцы удерживают оборону в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. При этом российская армия продолжает бить по прифронтовым населенным пунктам.

Напомним, по данным Генштаба, за минувшие сутки наши защитники отразили 55 атак оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

При этом в Минобороны отмечают, что ВСУ уже ведут контрнаступательные действия, а оборона Бахмута - одно из них.

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