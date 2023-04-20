Россияне нанесли авиаудар по многоэтажке в Угледаре (фото разрушений)

Российские войска нанесли авиаудар по многоэтажке в Угледаре Донецкой области. В результате обрушился целый подъезд многоэтажки, под завалами оказались люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев.

"Это Угледар и последствия российского авиаудара в жилой дом. Жилой дом! Здание, где гражданские люди питали надежду - выжить в этой войне. Вместо надежды - только руины... и потерянные жизни мирных людей. Разрушение и смерть - это все на что способны россияне", - написали военные.

Фото: россияне нанесли авиаудар по многоэтажке в Угледаре (facebook.com/72.brigade)

Напомним, что 18 апреля российские военные из артиллерии обстреляли город Украинской Донецкой области.

Напомним, перед этим оккупанты ударили по Славянску ракетами и дронами-камикадзе. В городе повреждены дома, медицинское учреждение и автомобили.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram