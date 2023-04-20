Почти 700 окупантов и 10 БПЛА: Генштаб обновил потери России в Украине
По данным на утро четверга, 20 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 670 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 184420 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 ББМ и 10 БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 184420 (+670) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3667 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 7120 (+10) ед,
- артиллерийских систем - 2825 (+6) ед,
- РСЗО - 539 (+1) ед,
- средства ПВО - 285 (+0) ед,
- самолетов - 308 (+0) ед,
- вертолетов - 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2386 (+10),
- крылатые ракеты - 911 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5707 (+15) ед,
- специальная техника - 332 (+2)
Как сообщалось, российские войска за прошедшие сутки ударили по Украине 26 дронами-камикадзе типа "Шахед-136", 21 из них был сбит силами украинской ПВО.
Кроме того, известно, что российские войска в Бахмуте атакуют единичными штурмовыми группами по 5-6 человек. За минувшие сутки произошло 34 боевых столкновения в городе.
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