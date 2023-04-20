Почти 700 окупантов и 10 БПЛА: Генштаб обновил потери России в Украине

По данным на утро четверга, 20 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 670 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 184420 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 ББМ и 10 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Как сообщалось, российские войска за прошедшие сутки ударили по Украине 26 дронами-камикадзе типа "Шахед-136", 21 из них был сбит силами украинской ПВО.

Кроме того, известно, что российские войска в Бахмуте атакуют единичными штурмовыми группами по 5-6 человек. За минувшие сутки произошло 34 боевых столкновения в городе.

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