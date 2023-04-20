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Столтенберг: НАТО продолжит укреплять ВСУ, нужны более мощные возможности

Новина українською →
Киев, Четверг 20 апреля 2023 14:47
Столтенберг: НАТО продолжит укреплять ВСУ, нужны более мощные возможности Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (GettyImagеs)
Автор: Мария Кучерявец

В НАТО обещают продолжать укреплять Вооруженные силы Украины. Альянс будет поддерживать украинцев в их борьбе и восстановлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киеве во время пресс-конференции.

"НАТО стоит с Украиной. Мы стояли с вами после незаконной аннексии Крыма в 2014 году. Мы стоим вместе с вами в героической борьбе против российских захватчиков и на защите вашей страны. Мы будем стоять рядом с вами и завтра, когда вы будете отстраивать и работать ради яркого будущего украинского народа", - заявил Столтенберг.

Он отметил, что союзники НАТО подготовили десятки тысяч украинских солдат.

"С прошлого февраля союзники НАТО предоставили более 150 млрд евро поддержки. В том числе 65 млрд евро в виде военной помощи. Это позволило вашим войскам отвергнуть врага от Киева, Херсона, Харькова", - подчеркнул Столтенберг.

Он акцентировал, что сейчас члены Альянса предоставляют больше самолетов, танков, бронетехники.

"Все это каждый день помогает на поле боя", - добавил Столтенберг.

В свою очередь генсек НАТО поприветствовал "формулу мира" президента Владимира Зеленского и заявил в этом контексте о необходимости в как можно более мощных возможностей обеспечения украинской безопасности.

Напомним, что сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с неанонсированным визитом в Киев. Примечательно, что это произошло накануне очередного "Рамштайна".

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Киев НАТО Вооруженные силы Украины Йенс Столтенберг
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