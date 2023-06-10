Военная помощь от США и созванная Зеленским Ставка: новости за 9 июня
Соединенные Штаты Америки (США) предоставляют очередной пакет военной помощи для Украины, а президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где обсуждалась задача врагу поражений и украинские достижения на передовой.
Детальнее о том, что произошло в четверг, 9 июня, - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
На Таврическом направлении враг потерял более четырех рот военных. Также наши воины уничтожили и повредили 61 единицу российской техники.
За последние две недели журналистам удалось установить имена 1213 погибших на территории Украины российских оккупантов.
Российские военные в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. На этот раз под вражескую атаку попал Никополь и населенные пункты Марганецкой и Мировской общин.
Жители Луганска вечером пятницы, 9 июня, слышали в центре города звуки, подобные взрывам.
В результате российских обстрелов в Харьковской области зафиксировано загрязнение воздуха. В зоне риска населения Краснокутской общины.
США объявили большой пакет военной помощи Украине
Соединенные Штаты Америки (США) предоставляют очередной пакет военной помощи для Украины. Его стоимость превышает 2 млрд. долларов.
Новый пакет военной помощи от США включает в себя критически важные средства ПВО и боеприпасы, предоставляемые в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI).
Подрыв Каховской ГЭС
В Херсонской области продолжает снижаться уровень воды после затопления, произошедшего из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. На вечер 9 июня уровень воды составляет 5 метров.
Российские оккупанты снова обстреляли Херсон, который подтопило из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС. Это уже не первый обстрел Херсона после того, как россияне взорвали Каховскую ГЭС.
Жители Херсона могут употреблять воду из-под кранов. Она проходит обработку, поэтому безопасна и пригодна для потребления.
"Вода поставляется из артезианских скважин, расположенных на глубине 60-100 метров. И они никоим образом не связаны с днепровской водой", – пояснил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Ocean Plaza передали на приватизацию
Кабинет министров передал Фонду госимущества в управление государственную часть столичного торгово-развлекательного центра Ocean Plaza.
Также Фонду госимущества было поручено принять меры по приватизации активов. Вырученные средства будут направлены в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.
Зеленский провел заседание Ставки
Сейчас внимание Украины сконцентрировано на всех направлениях, где нужны действия и где враг может потерпеть поражение.
"Провел Ставку. Ситуация на передовой – этому основное внимание. Доклады – командующие оперативными направлениями, Главком, ГУР, Министерство обороны, Минстратегпром, Министерство внутренних дел", - заявил президент.
Иран помогает РФ построить завод по производству "Шахедов"
Иран предоставляет России материалы, необходимые для построения завода по производству дронов-камикадзе "Шахед".
"В последние недели Россия использовала иранские БПЛА для нанесения ударов по Киеву и терроризирование украинского населения. И военное партнерство России и Ирана, похоже, усугубляется. Мы также обеспокоены тем, что Россия работает с Ираном над производством иранских БПЛА на территории России", - заявил Кирби.
В Киевской области ввели новое ограничение для развлекательных заведений и мероприятий
В Киевской области установлены ограничения по времени проведения развлекательных мероприятий. Теперь они должны завершаться не позднее 21:00.
Ограничения будут действовать до окончания действия правового режима военного положения.
МИД вызвал на ковер венгерского поверенного из-за ситуации с пленными
Венгерского поверенного вызвали в МИД Украины из-за того, что Русская православная церковь без согласования передала стране группу украинских военнопленных из Закарпатья.
Согласно данным источника РБК-Украина, РПЦ планировала передать 11 украинских пленных Венгрии. В пресс-службе РПЦ заявили, что "передача состоялась по просьбе венгерской стороны".
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