Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

ГУР и СБУ атаковали важные объекты врага в России и в оккупированном Крыму, Зеленский подписал закон об усилении штрафов для уклонистов, а Фицо после покушения находится "между жизнью и смертью".

Война

Атака на Новороссийск, Туапсе и Севастополь

В ночь на 17 мая украинские дроны атаковали ряд важных российских объектов. Под удар попали территория порта, нефтебаза и мазутный терминал в Новороссийске, НПЗ в Туапсе и электроподстанция в Севастополе. По информации источников РБК-Украина, это была совместная операция ГУР МО и СБУ.

Штрафы для уклонистов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении штрафов за уклонение от мобилизации. Документ вступит в силу на следующий день после обнародования в парламентской газете "Голос Украины". Таким образом, если лицо не состоит на военном учете или своевременно не обновляет данные, штраф может составить от 17 тысяч до 25 тысяч грн. Такое же наказание ждет за отказ от повестки или неявку по ней в ТЦК.

Е-кабинет военнообязанного

Минобороны запускает мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов. Его можно будет скачать уже завтра. Также этот сервис будет содержать QR-код, который смогут сканировать соответствующие власти для получения информации о статусе человека.

Сырский о фронте

Главком Александр Сырский сообщил, что противник расширил зону активных боевых действий почти на 70 км, таким образом, пытаясь заставить ВСУ привлечь дополнительное количество бригад из состава резерва. По его словам, основные усилия враг сосредоточил на направлении Стрелечья - Липцы и на захвате Волчанска, с последующим выходом на Белый Колодезь и развертыванием наступления в тыл украинских войск.

"Противник начал наступление значительно раньше запланированного срока, когда заметил переброску наших войск, однако ему не удалось прорвать нашу оборону. Впрочем, мы понимаем, что впереди будут тяжелые бои и враг к этому готовится", - отметил Сырский.

Обстрелы Одессы и Харькова

Россияне сегодня атаковали Харьков и Одесский район. В результате удара двумя КАБами по Харькову пострадали 25 человек, а еще двое - погибли. В Одесском районе после обстрела вспыхнул пожар, а также известно о пяти пострадавших.

Мобилизация осужденных

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных. Согласно документу, у заключенного будет возможность на добровольной основе пойти на службу в армию по контракту. Впрочем, ею смогут воспользоваться только те, кому присудили ограничение или лишение свободы по не тяжким статьям.

Украина

Политика

Президент Владимир Зеленский встретился с представителями медиа. В ходе общения он назвал цель врага в Харьковской области, очертил каким должен быть вывод войск РФ из Украины, говорил о фронте и вооружении, а также кадровых перестановках в ОП и Кабмине. Все заявления главы государства РБК-Украина собрало в материале.

Отключение света

Из-за дефицита в энергосистеме в Украине сегодня вечером будут действовать графики почасовых отключений света. Ограничения будут введены с 19:00 до 24:00. На субботу, 18 мая, предварительно, отключения света не запланированы.

Консульские услуги

Министерство иностранных дел Украины завтра, 18 мая, возобновит предоставление консульских услуг украинским мужчинам. Но услуги будут предоставляться в соответствии с законом о мобилизации, который также вступит в силу 18 мая.

Правительство

Во время сегодняшнего заседания Кабинет министров Украины принял решение выделить более 1,5 млрд грн для восстановления Змиевской ТЭС в Харьковской области и Трипольской ТЭС в Киевской.

Граница

На Закарпатье пограничник застрелил мужчину, пытавшегося незаконно пересечь границу. Как рассказали РБК-Украина в пресс-службе ГБР, инцидент произошел вчера около 19:00. Пограничники во время патрулирования заметили гражданского мужчину, который направлялся в сторону границы с Румынией, а по требованию остановиться наоборот стал убегать.

Во время преследования беглеца пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов из табельного оружия. После чего они обнаружили тело мужчины с пулевым ранением головы. Сотрудник ГПСУ задержан. Ему готовится подозрение в совершении преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 365 УК. Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы.

Курс

Доллар дешевеет третий день. Официальный курс на 20 мая 2024 установлен на таком уровне: 39,4272 грн за 1 доллар (-0,0033 грн).

Погода

На выходных в Украине станет теплее, местами температура воздуха будет достигать +24 градусов. Однако кое-где пройдут дожди и грозы.

Мир

Покушение на Фицо

Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что его словацкий коллега Роберт Фицо после покушения находится "на грани жизни и смерти".

По его словам, даже если премьер-министр Словакии поправится, он "останется без работы в течение нескольких месяцев накануне выборов в Европейский парламент", которые должны пройти в начале следующего месяца.

Вето Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто наложил вето на резолюцию, признающую формулу мира, предложенную Украиной. По его словам, мол, после исключения россиян из Совета Европы "возможность заключать мир в рамках этой платформы была утрачена".

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