МИД возобновляет консульские услуги для мужчин, но есть нюанс

Зарубежные украинские дипломатические учреждения с 18 мая возобновят прием заявлений на совершение консульских действий мужчинам призывного возраста, который был приостановлен 23 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

С 18 мая мужчины в возрасте 18-60 лет, которые временно находятся за рубежом, имеют возможность подать заявления на получение консульских услуг.

В МИД сообщили, что отныне наряду с документами, которые необходимы для получения выбранной консульской услуги, заявители должны также подать свой военно-учетный документ в бумажном или электронном виде.

"При этом следует обратить внимание, что бумажный документ можно будет подавать только до начала работы электронного кабинета призывника, в котором каждый сможет самостоятельно сформировать электронный документ", - пояснили в МИД Украины.