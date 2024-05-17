Из-за обстрела Одесского района вспыхнул сильный пожар, есть пострадавшие, - ОВА
Из-за сегодняшнего удара войск Российской Федерации по Одессе пострадали люди, их уже доставили в больницу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова и главы Одесской ОВА Олега Кипера.
"Известно о трех пострадавших в результате атаки", - написал мэр города.
По его словам, их доставили в одну из городских больниц.
Труханов добавил, что им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Раненых стало больше
По словам Кипера, россияне ударили по области ракетами. В Одесском районе на месте попадания одной из ракет сильный пожар. Повреждена гражданская инфраструктура.
"Сейчас известно о пяти пострадавших. Три человека с ранениями госпитализированы, еще двум помощь была оказана на месте", - написал чиновник.
Обстрел Одессы
Сегодня россияне нанесли удары по Одессе. Труханов сообщал о взрывах в городе.
При этом никаких деталей об ударе РФ пока неизвестно, но местные СМИ сообщали о "прилете" в городе.
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