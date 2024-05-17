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Из-за обстрела Одесского района вспыхнул сильный пожар, есть пострадавшие, - ОВА

Одесса, Пятница 17 мая 2024 17:27
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Из-за обстрела Одесского района вспыхнул сильный пожар, есть пострадавшие, - ОВА Архивное фото: из-за обстрела Одессы пострадали люди (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

Из-за сегодняшнего удара войск Российской Федерации по Одессе пострадали люди, их уже доставили в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова и главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Известно о трех пострадавших в результате атаки", - написал мэр города.

По его словам, их доставили в одну из городских больниц.

Труханов добавил, что им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Раненых стало больше

По словам Кипера, россияне ударили по области ракетами. В Одесском районе на месте попадания одной из ракет сильный пожар. Повреждена гражданская инфраструктура.

"Сейчас известно о пяти пострадавших. Три человека с ранениями госпитализированы, еще двум помощь была оказана на месте", - написал чиновник.

Обстрел Одессы

Сегодня россияне нанесли удары по Одессе. Труханов сообщал о взрывах в городе.

При этом никаких деталей об ударе РФ пока неизвестно, но местные СМИ сообщали о "прилете" в городе.

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