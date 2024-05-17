Курс доллара падает третий день подряд
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 20 мая 2024 года установлен на таком уровне: 39,4272 гривен за 1 доллар (-0,0033 грн).
bank.gov.ua
Курс евро составит 42,7549 гривен за 1 евро (-0,0903 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс вырос на 13 копеек до 39,46-39,49 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс упал на 10 копеек до 43,90 грн/доллар.
Ситуация на рынке
На этой неделе курс доллара снижался на межбанковском валютном рынке. В итоге официальный курс упал на 30 копеек - с 39,72 до 39,42 грн/доллар.
Однако большинство прогнозов говорит о том, что курс доллара будет расти до конца года. В этом уверены как финансовые аналитики и банкиры, так и население. Согласно ожиданиям, курс будет выше 40 грн/доллар.