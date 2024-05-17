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Обстрел Харькова: есть несколько "прилетов" и пострадавшие

Харьков, Пятница 17 мая 2024 16:03
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Обстрел Харькова: есть несколько "прилетов" и пострадавшие Фото: россияне обстреляли Харьков (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты сегодня обстреляли Харьков. В городе зафиксировано несколько "прилетов" и по меньшей мере 5 человек пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления мэра Харькова Игоря Терехова и главы Харьковской ОВД Олега Синегубова.

"Прилетов было несколько, на местах попаданий пожара. Информация о пострадавших уточняется. Сейчас известно о пяти пострадавших", - сообщил Терехов.

По словам Синегубова, по состоянию на 16:00 известно, что пять пострадавших это гражданские мужчины.

"По предварительным данным, оккупанты нанесли два удара КАБами, в том числе по Холодногорскому району Харькова", - добавил глава ОВА.

Обновлено в 16:16.

По данным Терехова пока известно, что один человек погиб.

"По уточненной информации - один погибший и четверо раненых", - заявил мэр города.

Ситуация в Харькове

С самого начала полномасштабного вторжения российские оккупанты терроризируют жителей Харькова и области. Тем не менее, ситуация в регионе значительно обострилась 10 мая, когда российские войска пытались прорвать оборону ВСУ по линии фронта.

Известно, что оккупанты заняли несколько населенных пунктов в "серой зоне", однако дальше они не продвинулись.

Самая тяжелая ситуация в области сейчас в Волчанске. Россияне ежедневно обстреливают город, поэтому там объявлена эвакуация. РБК-Украина писала, куда обратиться, если вам необходима помощь в эвакуации.

Детальнее о ситуации в Харькове и области можно узнать в материале РБК-Украина.

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