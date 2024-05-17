Обстрел Харькова: есть несколько "прилетов" и пострадавшие
Российские оккупанты сегодня обстреляли Харьков. В городе зафиксировано несколько "прилетов" и по меньшей мере 5 человек пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления мэра Харькова Игоря Терехова и главы Харьковской ОВД Олега Синегубова.
"Прилетов было несколько, на местах попаданий пожара. Информация о пострадавших уточняется. Сейчас известно о пяти пострадавших", - сообщил Терехов.
По словам Синегубова, по состоянию на 16:00 известно, что пять пострадавших это гражданские мужчины.
"По предварительным данным, оккупанты нанесли два удара КАБами, в том числе по Холодногорскому району Харькова", - добавил глава ОВА.
Обновлено в 16:16.
По данным Терехова пока известно, что один человек погиб.
"По уточненной информации - один погибший и четверо раненых", - заявил мэр города.
Ситуация в Харькове
С самого начала полномасштабного вторжения российские оккупанты терроризируют жителей Харькова и области. Тем не менее, ситуация в регионе значительно обострилась 10 мая, когда российские войска пытались прорвать оборону ВСУ по линии фронта.
Известно, что оккупанты заняли несколько населенных пунктов в "серой зоне", однако дальше они не продвинулись.
Самая тяжелая ситуация в области сейчас в Волчанске. Россияне ежедневно обстреливают город, поэтому там объявлена эвакуация. РБК-Украина писала, куда обратиться, если вам необходима помощь в эвакуации.
Детальнее о ситуации в Харькове и области можно узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.