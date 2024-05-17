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Дожди, грозы и солнце: какой будет погода в регионах Украины завтра

Украина, Пятница 17 мая 2024 13:10
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Дожди, грозы и солнце: какой будет погода в регионах Украины завтра Фото: погода в Украине 18 и 19 мая (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В ближайшие выходные в Украине будет наблюдаться преимущественно дождливая погода. Температура местами будет достигать 24 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook .

Погода в Украине 18 мая

В частности, на западе будут дожди местами. Однако в Закарпатье ожидаются ливни с грозами.

В других регионах Украины в течение дня также пройдут дожди.

Исключение станет юг и Винницкая область, где в течение дня будет наблюдаться солнечная погода.

18 мая температура воздуха в Украине ожидается в пределах +18+24 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве в субботу ожидаются кратковременные дожди, местами с температурой воздуха до +23 градусов.

Примерный прогноз на 19 мая

В воскресенье, 19 мая, в Украине ожидается теплая погода, до +20+24 градусов, местами (кроме южной части) кратковременные дожди, возможно, с грозами.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, в дальнейшем в Украине будет потепление, однако погода будет неустойчивой. В частности, ожидаются колебания атмосферного давления, периодические дожди, которые будут выпадать неравномерно.

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