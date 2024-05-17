Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных. Это произошло в пятницу, 17 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку закона №11079-1 на сайте Верховной рады.
Согласно документу некоторые категории осужденных и заключенных в Украине смогут на добровольной основе пойти на службу в армию. Это будет служба по контракту во время военного положения.
Закон предусматривает условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для осужденных, которые согласятся подписать контракт. Однако мобилизоваться в армию смогут не все. Решение выносит суд.
В Минобороны объясняли, что мобилизованные заключенные будут служить в специальных подразделениях. Кроме того, требуется заключение военно-врачебной комиссии и готовности командира принять такое лицо на службу.
В армию не смогут мобилизовать лиц, отбывающих наказание или осужденных за:
- преступления против национальной безопасности Украины (ст. 109 - ст. 114-2 Уголовного кодекса);
- совершение умышленного убийства двух или более лиц, или совершенного с особой жестокостью, или сопряженного с изнасилованием или сексуальным насилием (ч. 2 ст. 115 УКУ);
- за уголовные правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности лица (уголовные правонарушения, предусмотренные ст. 152 - 156-1 УКУ);
- терроризм (уголовные правонарушения, предусмотренные ст. 258 - 258-6 УКУ);
- ДТП со смертельным исходом совершено под влиянием наркотиков или алкоголя (ч. 4 ст. 286-1 УКУ).
Также ограничения будут действовать на заключенных за особые тяжкие коррупционные преступления.
Сколько в Украине осужденных
В Министерстве юстиции сообщали, что по состоянию на 15 мая 2024 года в тюрьмах находится 27471 осужденный, среди них 1538 женщин. Согласно опросу, который проводил Минюст в апреле, около 4,5 тысячи осужденных были готовы пойти в армию в обмен на досрочное освобождение.
Ранее глава Минюста Денис Малюська отметил, что потенциально в Украине насчитывается от 10 до 20 тысяч осужденных, которых могут мобилизовать на службу по контракту.
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