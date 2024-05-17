Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

ГУР та СБУ атакували важливі об'єкти ворога у Росії та в окупованому Криму, Зеленський підписав закон про посилення штрафів для ухилянтів, а Фіцо після замаху перебуває "між життям і смертю".

Війна

Атака на Новоросійськ, Туапсе і Севастополь

В ніч на 17 травня українські дрони атакували низку важливих російських об'єктів. Під удар потрапили територія порту, нафтобаза та мазутний термінал у Новоросійську, НПЗ у Туапсе та електропідстанція у Севастополі. За інформацією від джерел РБК-Україна, це була спільна операція ГУР МО та СБУ.

Штрафи для ухилянтів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення штрафів за ухилення від мобілізації. Документ набуде чинності наступного дня після оприлюднення в парламентській газеті "Голос України". Таким чином, якщо особа не перебуває на військовому обліку або вчасно не оновлює дані, штраф може скласти від 17 тисяч до 25 тисяч грн. Таке ж покарання чекає за відмову від повістки або неявку з нею до ТЦК.

Е-кабінет військовозобов'язаного

Міноборони запускає мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Його можна буде завантажити вже завтра. Також цей сервіс міститиме QR-код, який зможуть сканувати відповідні представники влади для отримання інформації про статус людини.

Сирський про фронт

Головком Олександр Сирський повідомив, що противник розширив зону активних бойових дій майже на 70 км, таким чином намагаючись примусити ЗСУ залучити додаткову кількість бригад зі складу резерву. За його словами, основні зусилля ворог зосередив на напрямку Стрілеча - Липці та на захопленні Вовчанська, з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тил українських військ.

"Противник розпочав наступ значно раніше запланованого терміну, коли помітив перекидання наших військ, однак, йому не вдалось прорвати нашу оборону. Втім ми розуміємо, що попереду будуть важкі бої і ворог до цього готується", - зазначив Сирський.

Обстріли Одеси та Харкова

Росіяни сьогодні атакували Харків та Одеський район. В результаті удару двома КАБами по Харкову постраждали 25 людей, а ще двоє - загинули. В Одеському районі після обстрілу спалахнула пожежа, а також відомо про п'ятьох постраждалих.

Мобілізація засуджених

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію засуджених. Згідно з документом, в'язень матиме можливість на добровільній основі піти на службу в армію за контрактом. Втім, нею зможуть скористуватися тільки ті, кому присудили обмеження або позбавлення волі за нетяжкими статтями.

Україна

Політика

Президент Володимир Зеленський зустрівся із представниками медіа. Під час спілкування він назвав мету ворога у Харківській області, окреслив яким має бути виведення військ РФ з України, говорив про фронт та озброєння, а також кадрові перестановки в ОП і Кабміні. Всі заяви глави держави РБК-Україна зібрало в матеріалі.

Відключення світла

Через дефіцит в енергосистемі в Україні сьогодні ввечері діятимуть графіки погодинних відключень світла. Обмеження введуть з 19:00 до 24:00. На суботу, 18 травня, попередньо, відключення світла не заплановані.

Консульські послуги

Міністерство закордонних справ України завтра, 18 травня, відновить надання консульських послуг українським чоловікам. Але послуги будуть надаватися відповідно до закону про мобілізацію, який також набуде чинності 18 травня.

Уряд

Під час сьогоднішнього засідання Кабінет міністрів України ухвалив рішення виділити більш ніж 1,5 млрд грн для відбудови Зміївської ТЕС у Харківській області та Трипільської ТЕС у Київській.

Кордон

На Закарпатті прикордонник застрелив чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон. Як розповіли РБК-Україна в прес-службі ДБР, інцидент стався вчора, близько 19:00. Прикордонники під час патрулювання помітили цивільного чоловіка, який прямував у бік кордону з Румунією, а на вимогу зупинитися навпаки почав тікати.

Під час переслідування втікача прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів із табельної зброї. Після чого вони виявили тіло чоловіка з кульовим пораненням голови. Наразі співробітника ДПСУ затримано. Йому готується підозра у скоєнні злочину, передбаченого за ч. 3 ст. 365 ККУ. Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення.

Курс

Долар дешевшає третій день поспіль. Офіційний курс на 20 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,4272 грн за 1 долар (-0,0033 грн).

Погода

На вихідних в Україні стане тепліше, місцями температура повітря сягатиме +24 градусів. Однак подекуди пройдуть дощі та грози.

Світ

Замах на Фіцо

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що його словацький колега Роберт Фіцо після замаху перебуває "на межі життя та смерті".

За його словами, навіть якщо прем'єр-міністр Словаччини одужає, він "залишиться без роботи протягом кількох місяців напередодні виборів до Європейського парламенту", які мають відбутися на початку наступного місяця.

Вето Угорщини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто наклав вето на резолюцію, яка визнає формулу миру, запропоновану Україною. За його словами, мовляв, після виключення росіян з Ради Європи "можливість укладати мир у рамках цієї платформи була втрачена".

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