В Украине вечером будут выключать свет по графикам: с какого часа

Отключения света по графикам введут в Украине вечером 17 мая. Вероятно, графики начнут действовать с 19.00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

В случае изменений в энергосистеме, украинцев будут оперативно информировать. Если в столице, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой области нет света, то причиной этого может быть авария. Жителей указанных регионов просят сообщать об авариях в чат-боты:

"По предварительному указанию "Укрэнерго", с 19:00 должны применяться стабилизационные отключения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ситуация в энергосистеме остается крайне тяжелой, но к 19:00 ограничения света не предвидятся.

Какая ситуация со светом в Украине

Напомним, весной российские оккупанты начали снова активно обстреливать украинскую энергетику. Под ударом были ТЭС и распределительные сети.

До недавнего времени отключений света удалось избегать. Но на этой неделе из-за похолодания в энергосистеме возник дефицит. В Украине вводили экстренные отключения света и отключения по графикам.

В "Укрэнерго" предполагают, что отключения света не будут постоянными и ежедневными. Энергетики считают, что ситуация улучшится, но отключения будут периодическими.

РБК-Украина объясняло, как украинцам узнать о графиках отключения света. Читайте об этом в нашем материале.

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