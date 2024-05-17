На восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС выделили более 1,5 млрд гривен

Трипольскую и Змиевскую теплоэлектростанции, которые были разрушены в результате российских атак, отстроят. На это выделили более 1,5 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

Как отметил премьер, 726 млн гривен было выделено для государственной компании "Центрэнерго" из резервного фонда государственного бюджета. Еще 826 млн гривен - из фонда ликвидации последствий агрессии.

"Более 1,5 млрд гривен выделили сегодня для восстановления Змиевской ТЭС в Харьковской области и Трипольской ТЭС в Киевской области", - говорится в сообщении.

Разрушение ТЭС в Украине

Напомним, что весной российская армия начала снова атаковать объекты энергетики в Украине. Враг сосредоточился на ударах по теплоэлектростанциям. Так, в Харьковской области была серьезно повреждена Змиевская ТЭС. Но это не единственная ТЭС в регионе, которая была атакована.

Также оккупанты в ночь на 11 апреля атаковали Трипольскую ТЭС в Киевской области. Станция была полностью уничтожена, а "Центрэнерго" сообщило, что потеряло 100% генерации.

Трипольская ТЭС была мощнейшей электростанцией Киевской области и была источником электроэнергии для Киевской, Черкасской и Житомирской областей.

Что известно о Трипольской ТЭС и атаке на нее - читайте в материале РБК-Украина.

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