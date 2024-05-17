Под ударом порт, НПЗ и электроподстанция: Украина устроила масштабную атаку на объекты РФ
СБУ и ГУР сегодня ночью более сотнями дронов атаковавали цели оккупантов в Севастополе, Туапсе и Новороссийске. Речь идет о морском порту, НПЗ, нефтяном терминале и электроподстанции.
Об этом РБК-Украина сообщили источники в спецслужбах.
По словам собеседников, был поражен ряд военных объектов страны-агрессора. Так, целью комплексной операции с использованием надводных и воздушных дронов стали корабли и другие плавсредства Черноморского флота РФ в местах их базирования, в том числе в Севастополе и Новороссийске.
В то же время в результате работы ПВО и средств РЭБ врага были поражены и другие объекты. Тем временем вражеские инфоресурсы пишут, что их военную инфраструктуру атаковало более сотни беспилотников. Источники говорят, что все дроны, примененные во время операции, были украинского производства.
В частности, по информации от источников, СБУ и ГУР совместно устроили "бавовну" в Севастопольской бухте. Из-за чего там всю ночь был пожар.
Также разведчики отработали по морскому порту Новороссийска. Там взрывалось в районе мазутного терминала и на железнодорожной станции.
Кроме того, СБУ поразила дронами Туапсинского НПЗ, который россияне начали восстанавливать. Однако после новых взрывов придется начинать ремонт заново, отмечают собеседники. Прилетело также и по электроподстанции "Севастопольская", она прекратила работу, что привело к отключениям электроэнергии.
"Сегодняшняя спецоперация доказала, что россияне не способны защитить свои основные морские базы в Севастополе и Новороссийске. Все, что им остается, - прятать военные корабли в глубине портов за гражданскими судами. О доминировании ЧФ РФ россияне могут забыть. Украинская "бавовна" найдет их повсюду!" - отметил информированный источник.
Предыстория
Напомним, что Минобороны РФ сегодня отчиталось, что более 100 украинских беспилотников якобы были "уничтожены" над регионами России этой ночью, а также в оккупированном Крыму.
Мол, над полуостровом ПВО РФ "уничтожило и перехватило" 51 БПЛА, над Краснодарским краем - 44, 6 - над Белгородской областью и 1 над Курской
Помимо этого, морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота, дескать, были "уничтожены" 6 украинских безэкипажных катеров в Черном море.
Вместо этого кадры с мест атаки свидетельствуют об обратном. Сначала досталось Новороссийску Краснодарского края, где очевидцы насчитали более 35 взрывов, порт был обесточен. В сети появились кадры пожара на НПЗ в Туапсе. Громко было и в оккупированном Севастополе, где под удар попала подстанция, из-за чего захватчики отчитались об обесточении.
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