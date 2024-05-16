Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Зеленский провел выездное заседание Ставки в Харькове, в Украине действуют отключение света в ряде областей, а в Словакии выдвинули обвинения стрелявшему в Фицо.

РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

Зеленский в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Харьков, где провел выездное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Он заслушал доклад главкома Александра Сырского, командующих ОСУВ "Хортица" Юрия Содоля и ОТГВ "Харьков" Михаила Драпатого по оперативной обстановке, задачах и потребностях каждой привлеченной бригады, каждого подразделения, в частности в Харьковской области, в районах Волчанска и Липцев.

"По состоянию на сегодняшний день ситуация на Харьковщине в целом контролируемая, наши воины наносят оккупанту ощутимые потери. Но направление остается крайне сложным - усиливаем наши подразделения", - сообщил президент.

Во время поездки он также дал интервью ABC News, в котором заявил: "Все, что нам нужно, - это две системы Patriot. Россия не сможет оккупировать Харьков, если они у нас будут".

Бои Волчанск

Генштаб сообщил, что украинские воины провели контратакующие мероприятия в районе Волчанска. Между тем МВД сообщает, что в городе известно о первых расстрелах гражданских войск РФ.

Также российские террористы ударили по селу Волчанской общины. Пять человек пострадали. Среди них двое медиков, двое водителей, получил ранения начальник Волчанской городской военной администрации.

Атака на завод в Туле

Дроны ГУР МО в ночь на 16 мая поразили производственные мощности госпредприятия российского оборонного комплекса "Базальт" в Туле, сообщили источники РБК-Украина в спецслужбах.

Речь идет о главном оборонном предприятии России по созданию и поставке вооружения и боеприпасов для сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота.

На аэродроме "Бельбек" могли поразить два МиГ-31

Российский Telegram-канал ASTRA пишет, что в результате атаки на Крым в ночь с 14 на 15 мая на военном аэродроме "Бельбек" в Севастополе были уничтожены два истребителя МиГ-31 и сгорел состав горюче-смазочных материалов. Еще ранены 11 оккупантов.

Чуть позже, по данным издания, в результате очередного удара был уничтожен С-400 "Триумф" уже в районе села Вишневое. После атаки ЗРК вспыхнул. 2 захватчика погибли, еще 2 получили ранения.

Украина

День вышиванки

Украинцы сегодня по всему миру отмечают День вышиванки, которая является символом украинской национальной гордости. О том, кто начал этот праздник и какое значение он имеет - читайте в нашем материале по ссылке.

Разговор Зеленского с Туском

Президент Украины Владимир Зеленский побеседовал с премьером Польши Дональдом Туском. Зеленский предложил Польше совместно противодействовать российским угрозам в отношении газовой инфраструктуры на западе Украины.

Отключение света

С 16:00 по указанию "Укрэнерго" снова применяются графики стабилизационных отключений в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.

Где искать графики отключений в зависимости от региона - читайте в нашем материале.

Детальнее о причинах нехватки электроэнергии в Украине, путях покрытия ее дефицита и условиях, при которых отключение населения от энергоснабжения могут прекратиться, в интервью главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого для РБК-Украина.

Бронь от мобилизации

Из-за общественного резонанса в соцсетях Министерство экономики отменило приказ о бронировании от мобилизации работников некоторых технологических компаний, среди которых были Glovo, Favbet и Visa. Об этом заявила глава ведомства Юлия Свириденко.

Граница

В ГПСУ напомнили, что со вступлением в силу нового закона о мобилизации с 18 мая для отдельных категорий украинских граждан во время пересечения границы обязательно наличие военно-учетных документов. Кто входит в эту категорию - рассказал в комментарии РБК-Украина спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Курс

Доллар дешевеет второй день подряд. Официальный курс на 17 мая 2024 установлен на таком уровне: 39,4305 грн за 1 доллар (-0,1466 грн).

Погода

Завтра, 17 мая, максимальная температура воздуха составит +17+22 градуса. Дожди наиболее вероятны в Сумской, Черниговской, Луганской, Харьковской областях, а также на Закарпатье. На остальной территории Украины будет преобладать сухая солнечная погода.

Мир

Заседание Совета Украина-НАТО

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, открывая заседание Военного комитета начальников штабов обороны стран-членов Альянса, заявил, что "для украинских военных нет ничего невозможного и сейчас крайне необходимо поддерживать Украину". Ожидается, что сегодня в формате видеоконференции к ним должен присоединиться также украинский представитель во время заседания Совета Украина-НАТО.

Покушение на Фицо

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо удалось стабилизировать, но он еще в тяжелом состоянии. Сейчас его ждет еще одна операция. Что касается стрелка, то ему уже предъявлены обвинения. За совершенное мужчине грозит пожизненное заключение. Между тем, в правительстве страны заявили, что Словакия оказалась "на пороге гражданской войны". Об этом читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Встреча Си Цзиньпиня и Путина в Китае

Лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин встретились в Пекине. В ходе пресс-конференции оба заявили, что настаивают на "политическом" решении войны в Украине.

Помощь от Дании

Правительство Дании выделило Украине новый пакет военной помощи на 750 млн евро. В рамках этого пакета Украина получит артиллерийские снаряды, ПВО, а часть средств потратят на передачу истребителей F-16.

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