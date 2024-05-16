Дроны ГУР поразили оборонный завод в российской Туле, - источники
Беспилотники украинской разведки поразили российское оборонное предприятие. Речь идет о заводе "Базальт" в Туле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
По данным источников, в ночь на 16 мая дроны ГУР Минобороны атаковали производственные мощности госпредприятия российского оборонного комплекса "Базальт" в Туле.
При этом российские пропагандистские СМИ отмечают, что в Тульской области этой ночью работала противовоздушная оборона. По словам оккупантов, якобы были сбиты два дрона.
Из открытых источников известно, что "Базальт" в Туле - это одно из главных оборонных предприятий в России по созданию и поставке вооружения и боеприпасов для сухопутных войск, военно-воздушных сил и военного флота.
Производственные мощности находятся в Туле, Москве, Костромской области и Красноармейске Московской области.
Другие атаки украинских спецслужб
Напомним, в ночь на 12 мая в России были атакованы три объекта, работающих на российские войска. За спецоперациями стоит ГУР Минобороны.
По данным источников РБК-Украина, были атакованы Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, нефтебаза "Калуганефтепродукт" и Новолипецкий металлургический комбинат.
Также минувшей ночью, 15 мая, Главное управление разведки атаковало топливную базу в Ростовской области РФ.
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