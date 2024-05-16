Мужчинам для пересечения границы понадобится еще один документ. В ГПСУ рассказали детали
Уже с 18 мая инспекторы ГПСУ в пунктах пропуска у отдельных категорий граждан будут проверять наличие военно-учетного документа.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Кого именно это коснется
По его словам, согласно нормам законодательства в период действия военного положения или проведения мобилизации (кроме целевой) граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять их по требованию пограничника в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.
Демченко уточнил, что такая обязанность предусмотрена изменениями в законы Украины "О правовом режиме военного положения" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации", которые вступят в силу в эту субботу.
Граждане Украины, которые имеют право на выезд согласно пункту 2-6 правил пересечения государственной границы Украины, должны предоставить военно-учетный документ с информацией об освобождении от мобилизации, или исключения с воинского учета по состоянию здоровья. Это, в частности, касается таких категорий лиц:
- забронированных на период мобилизации и на военное время;
- признанных в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии непригодными к военной службе по состоянию здоровья;
- на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;
- которые самостоятельно воспитывают ребенка;
- имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу по одному из видов военной службы;
- а также другие категории лиц, определенные ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Кому не нужно будет показывать военно-учетный документ на границе
При этом Демченко пояснил, что это не будет касаться категорий граждан, указанных в отдельных пунктах правил пересечения государственной границы гражданами Украины. К таким относятся:
- лица с инвалидностью;
- те, которые сопровождают лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью;
- водители, осуществляющие перевозки медицинских грузов и гуманитарной помощи, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров;
- определенные лица по отдельным должностям и государственной службой, работники предприятий железнодорожного транспорта и те, которые относятся к морской и авиационной отрасли и тому подобное.
Спикер ГПСУ добавил, что порядок выезда для указанной категории лиц остается неизменным.
Перед выездом за границу лучше уточнить свои данные в ТЦК
При этом Демченко добавил, что согласно части седьмой статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (в редакции от 18.05.2024) проверка оснований для предоставления военнообязанным отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации и ее оформление осуществляется Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.
"Поэтому рекомендуем при планировании выезда из Украины предварительно уточнить свои данные в ТЦК и СП и внести информацию о получении отсрочки в свой военно-учетный документ", - сказал спикер ГПСУ.
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