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Зеленский - Туску: РФ нацелилась на газовую инфраструктуру, надо вместе этому противодействовать

Украина, Четверг 16 мая 2024 18:21
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Зеленский - Туску: РФ нацелилась на газовую инфраструктуру, надо вместе этому противодействовать Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Газовая инфраструктура на западе Украины является одной из сегодняшних целей России. Украина хочет совместно с Польшей противодействовать российской угрозе, поскольку удары по газовой инфраструктуре Украины могут угрожать Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Украинский президент сегодня провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. По словам Зеленского, они обсудили ситуацию в Харькове и насущную потребность Украины в ПВО для защиты Украины.

"Одна из целей РФ сейчас - газовая инфраструктура на западе Украины. Успех России там поставит под удар энергетическую безопасность Европы. Мы должны совместно найти способ, как этому противодействовать", - рассказал президент.

Глава Украины рассказал, что они совместно с Туском поручили командам безотлагательно начать работу над текстом двустороннего соглашения по безопасности.

"Между историческими партнерами оно должно быть максимально амбициозным", - сказал Зеленский.

Российские оккупанты от 10 мая пытаются прорвать оборонные позиции Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Все чаще военные РФ обстреливают сам Харьков и область. Больше всего страдает от российских ударов Волчанск.

В то же время, президент Владимир Зеленский сегодня провел выездную Ставку в Харькове. Во время нее было принято решение об усилении подразделений ВСУ.

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