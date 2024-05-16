Дания выделила Украине 750 млн евро военной помощи. ВСУ получат артиллерию и ПВО

Дания сегодня, 16 мая, решила выделить Украине новый пакет военной помощи на 750 млн евро. Речь идет о поставках ПВО и артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Дании .

Правительство сегодня проинформировало Совет по внешней политике о новом пакете пожертвований Украине на сумму 5,6 миллиарда крон (750 млн евро).

Отмечается, что из этой суммы зарезервировано 2,4 миллиарда датских крон (321 млн евро) для ПВО. Часть средств также пойдет на безвозмездную передачу Украине самолетов F-16. Министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен заявил, что в рамках пакета правительство также выделяет дополнительные средства для непосредственного инвестирования в украинскую оборонную промышленность.

Кроме этого Украина получит снаряды, противотанковые мины, а сам пакет помощи стал уже 18-м по счету. Троэльс Лунд Поульсен сказал, что ситуация в Украине очень серьезная.

"Нет сомнений в том, что украинцы нуждаются в постоянной и массовой поддержке союзников. Этим пакетом мы посылаем недвусмысленный сигнал как Украине, так и внешнему миру. Мы вносим оба пожертвования сейчас и готовы масштабно и долгосрочно инвестировать в украинскую оборонную промышленность. Их борьба за свободу по-прежнему остается нашей борьбой", - добавил министр.