Атака на Крым 15 мая: были уничтожены два МиГ-31, С-400 и склад с топливом, - СМИ

В результате атаки на Крым минувшей ночью 15 мая были уничтожены два вражеских самолета МиГ-31, зенитный комплекс С-400 и склад с топливом. Также есть потери среди оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.

Также в ту ночь, по данным издания, был атакован российский ЗРК С-400 "Триумф" в районе села Вишневое (примерно в 70 км от Бельбека). После атаки комплекс загорелся, двое оккупантов погибли, еще двое пострадали.

В результате ракетного удара были уничтожены два российских истребителя-перехватчика МиГ-31. Также сгорел склад горюче-смазочных материалов. Пострадали 11 российских оккупантов.

Как отмечают СМИ, военный аэродром Бельбек под Севастополем был атакован в ночь на 15 мая.

Что еще известно об атаке

Напомним, в ночь с 14 на 15 мая в Севастополе раздались взрывы. Их слышали в районе военного аэродрома Бельбек. Спутниковые снимки подтвердили, что ночью на аэродроме вспыхнул пожар.

Министерство обороны России утверждало, что якобы Крым атаковали десять ракет ATACMS, россияне заверили, что все их сбили.

СМИ предполагали, что на аэродроме Бельбек в Крыму могли быть поражены МиГ-31К.

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