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Си Цзиньпин повторил призыв к "политическому решению" войны РФ против Украины

Пекин, Четверг 16 мая 2024 12:33
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Си Цзиньпин повторил призыв к "политическому решению" войны РФ против Украины Фото: китайский лидер Си Цзиньпин (flickr com ennler)
Автор: Наталья Юрченко

Китай поддерживает идею о "политическом завершении" войны России против Украины. При этом Пекин поддерживает суверенитет Украины.

Соответствующее заявление сделал лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Paper.

Си Цзиньпин повторил, что Китай будет поддерживать позицию нейтралитета в своей внешней политике. Как цитируют китайские СМИ, и Си Цзиньпин, и Путин согласились, что правильным направлением разрешения "украинского кризиса" является политический путь.

Китайский лидер считает, что "политическое разрешение" конфликта включает соблюдение принципов Устава ООН, то есть уважение суверенитета и территориальной целостности.

По его словам, Китай надеется, что Европа в скором времени вернется к миру и будет играть конструктивную роль.

Отношение Китая к войне

Китай придерживается так называемой позиции нейтралитета в войне РФ против Украины. Хотя китайские компании продолжают поставлять России товары двойного значения, которые могут использоваться для производства вооружения.

США призывают Китай прекратить поддерживать Россию. В частности, Госдеп заявил о возможности расширения санкций, если Пекин предоставит оружие Москве.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин после своей так называемой "инаугурации" поехал в Китай. Он встретился с лидером Китая.

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