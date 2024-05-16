Си Цзиньпин повторил призыв к "политическому решению" войны РФ против Украины

Китай поддерживает идею о "политическом завершении" войны России против Украины. При этом Пекин поддерживает суверенитет Украины.

Соответствующее заявление сделал лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Paper.

Си Цзиньпин повторил, что Китай будет поддерживать позицию нейтралитета в своей внешней политике. Как цитируют китайские СМИ, и Си Цзиньпин, и Путин согласились, что правильным направлением разрешения "украинского кризиса" является политический путь.

Китайский лидер считает, что "политическое разрешение" конфликта включает соблюдение принципов Устава ООН, то есть уважение суверенитета и территориальной целостности.