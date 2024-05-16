В НАТО сделали сильное заявление по Украине

Хотя для украинских военных нет ничего невозможного, поддержка Украины сейчас крайне важна. Поэтому союзники между достижением целей НАТО и помощью Киеву должны выбирать последнее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Военного комитета НАТО Роберта Бауэра.

"Украина продемонстрировала миру, что она способна добиться беспрецедентных успехов на поле боя. Нет ничего, что ВСУ не могли бы сделать. Все, что им нужно… это наша помощь. К счастью, помощь уже в пути. И это не может произойти слишком рано", - сказал он.

Адмирал подчеркнул, что время в Украине не измеряется днями, неделями или месяцами, оно измеряется человеческими жизнями.

"В союзных странах неделя есть неделя. В Украине неделя - это мать… отец… ребенок… друг… любимый, потерянные навсегда", - добавил он.

Бауэр заверил, что Украине еще не поздно одержать победу и "свобода Украины не может, не должна и не умрет".

"И союзники, если они столкнутся с выбором между достижением целей НАТО по потенциалу или поддержкой Украины… должны поддержать Украину. Запасы могут и будут пополняться. А потерянные жизни, потеряны навсегда", - продолжил он.

Адмирал подчеркнул, что российское руководство ясно дало понять, что оно выбрало безнаказанность - действует в соответствии с предполагаемой экзистенциальной угрозой.

"И все это для того, чтобы оправдать свое неустанное стремление получить власть за рубежом, чтобы не потерять власть внутри страны. И ради этого они готовы принести в жертву не только сотни тысяч своих людей - даже не удосужившись подобрать их трупы на поле боя. Но более того: они готовы поставить под угрозу благополучие еще многих миллионов людей по всему миру, используя продовольствие, энергию и миграцию в качестве оружия", - резюмировал он.

НАТО и Украина

Недавно президент Чехии Петр Павел заявил, что Европа находится в начале более длительного противостояния с Россией, которое может быть не военным.

При этом НАТО планирует повысить свою роль в процессе интеграции Украины в Альянс, что в будущем приведет к ее полноценному вступлению.

Причем, по словам директора оборонного и безопасности сотрудничества НАТО Пирса Казалета, Украина будет нуждаться в помощи НАТО даже после завершения войны с РФ.