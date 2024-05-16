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Мы не можем потерять Харьков, все, что нам нужно - две системы Patriot, - Зеленский

Харьков, Четверг 16 мая 2024 15:36
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Мы не можем потерять Харьков, все, что нам нужно - две системы Patriot, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине для более эффективной обороны Харькова нужны современные системы ПВО. В частности, будет достаточно двух Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью ABC News.

"Ситуация очень серьезная. Мы не можем позволить себе потерять Харьков. Все, что нам нужно, - это две системы Patriot. Россия не сможет оккупировать Харьков, если они у нас будут", - отметил он.

Отвечая на вопрос, кто виноват в новом обострении в Харьковском направлении, Зеленский сказал, что виноват весь мир.

"Это виноват весь мир. Они дали возможность Путину оккупировать. Но теперь мир может помочь", - сказал он.

Ситуация на Харьковском направлении

Президент Украины Владимир Зеленский 16 мая провел выездное заседание Ставки в Харькове. Президент по итогам совещания заявил, что ситуация сложная и на данный момент командование усиливает подразделения ВСУ, которые сосредоточены на этом направлении.

При этом, по последним данным, после начала российского наступления в Харьковской области 10 мая, украинским военным удалось не только стабилизировать ситуацию, но и провести контратаки позиций оккупантов в районе Волчанска.

В тоже время россияне продолжают обстреливать населенные пункты, расположенные в приграничье с РФ. При этом, оккупанты берут в плен местных жителей. Также зафиксирован случай расстрела гражданского.

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