Кратковременные грозы с прояснениями: синоптик дала прогноз погоды в Украине на завтра.

Завтра, 17 мая, в Украине будет прослеживаться дождливая погода с прояснениями. Максимальная температура достигнет 22 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook .

"На протяжении выходных в Украине будет тепло, но с периодическими дождями и даже грозами", - отмечает синоптик.

В Киеве в пятницу будет сухо и солнечно.

Дожди наиболее вероятны в Сумской, Черниговской, Луганской, Харьковской областях и Закарпатье.

Погода на этой неделе

По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Украине будет держаться дождливая погода. Осадки будут преобладать на территории всей страны, однако распределение их будет неравномерным.

Подробно прогноз на неделю читайте в материале РБК-Украина.

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