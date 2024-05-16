ua en ru
Чт, 16 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кратковременные грозы с прояснениями: синоптик дала прогноз погоды в Украине на завтра.

Украина, Четверг 16 мая 2024 12:45
UA EN RU
Кратковременные грозы с прояснениями: синоптик дала прогноз погоды в Украине на завтра. Фото: погода в Украине 17 мая (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Завтра, 17 мая, в Украине будет прослеживаться дождливая погода с прояснениями. Максимальная температура достигнет 22 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Погода в Украине

Завтра, 17 мая, максимальная температура воздуха будет составлять +17+22 градуса.

Дожди наиболее вероятны в Сумской, Черниговской, Луганской, Харьковской областях и Закарпатье.

На остальной территории Украины будет преобладать сухая солнечная погода.

Погода в Киеве

В Киеве в пятницу будет сухо и солнечно.

Ночью +7+9 градусов, а днем потеплеет до +18+20 градусов.

"На протяжении выходных в Украине будет тепло, но с периодическими дождями и даже грозами", - отмечает синоптик.

Погода на этой неделе

По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Украине будет держаться дождливая погода. Осадки будут преобладать на территории всей страны, однако распределение их будет неравномерным.

Подробно прогноз на неделю читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Как не нарваться на штраф и не стать уклонистом: топ-5 правил мобилизации в Украине
Как не нарваться на штраф и не стать уклонистом: топ-5 правил мобилизации в Украине
DAILY
Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию