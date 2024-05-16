Кратковременные грозы с прояснениями: синоптик дала прогноз погоды в Украине на завтра.
Завтра, 17 мая, в Украине будет прослеживаться дождливая погода с прояснениями. Максимальная температура достигнет 22 градусов тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.
Погода в Украине
Завтра, 17 мая, максимальная температура воздуха будет составлять +17+22 градуса.
Дожди наиболее вероятны в Сумской, Черниговской, Луганской, Харьковской областях и Закарпатье.
На остальной территории Украины будет преобладать сухая солнечная погода.
Погода в Киеве
В Киеве в пятницу будет сухо и солнечно.
Ночью +7+9 градусов, а днем потеплеет до +18+20 градусов.
"На протяжении выходных в Украине будет тепло, но с периодическими дождями и даже грозами", - отмечает синоптик.
Погода на этой неделе
По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Украине будет держаться дождливая погода. Осадки будут преобладать на территории всей страны, однако распределение их будет неравномерным.
Подробно прогноз на неделю читайте в материале РБК-Украина.
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