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В Минэкономики отменили скандальный приказ и пообещали пересмотреть механизм бронирования

Четверг 16 мая 2024 15:01
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В Минэкономики отменили скандальный приказ и пообещали пересмотреть механизм бронирования Фото: министр экономики Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министерство экономики Украины отменило бронирование для технологических компаний, таких как Glovo, Favbet и Visa.

Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

"Учитывая общественный резонанс, я отменяю приказ о бронировании и будем разбираться в ситуации и анализировать решения по каждой компании отдельно. Эта ситуация стала дополнительным аргументом, чтобы ускорить работу над обновлением постановления Кабмина №76, чтобы оно отвечало требованиям времени и потребностям бизнеса", - заявила она.

При этом министр рассказала, как выглядит процесс бронирования.

"Объясню на примере этой ситуации: указанные компании обратились в профильное Министерство цифровой трансформации. Ведомство признало их критически важным на основании трех из семи критериев: отсутствие задолженности по ЕСВ, уровень зарплаты и то, что они являются резидентами Дія.Сіті", - отметила она.

По словам Свириденко, после этого Минцифры отправило списки военнообязанных в Генштаб для проверки.

"На основе решения Генштаба, списки прорабатываются Министерством экономики. В случае отсутствия правовых оснований для отказа, принимается решение о бронировании работников", - добавила министр.

Отметим, что накануне появилась информация, что Минэкономики забронировало от мобилизации работников компаний Glovo, Visa и Favbet и некоторых других технологических компаний сроком на шесть месяцев. Соответствующий приказ опубликовал народный депутат и член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

Бронирование от мобилизации

Согласно постановлению Кабмина от 27 января 2023 года №76, работники критически важных предприятий, органов государственной власти могут быть забронированы от мобилизации.

К тому же, недавно правительство внесло изменения в порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения.

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