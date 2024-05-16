В Минэкономики отменили скандальный приказ и пообещали пересмотреть механизм бронирования

Министерство экономики Украины отменило бронирование для технологических компаний, таких как Glovo, Favbet и Visa.

Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

"Учитывая общественный резонанс, я отменяю приказ о бронировании и будем разбираться в ситуации и анализировать решения по каждой компании отдельно. Эта ситуация стала дополнительным аргументом, чтобы ускорить работу над обновлением постановления Кабмина №76, чтобы оно отвечало требованиям времени и потребностям бизнеса", - заявила она.

При этом министр рассказала, как выглядит процесс бронирования.

"Объясню на примере этой ситуации: указанные компании обратились в профильное Министерство цифровой трансформации. Ведомство признало их критически важным на основании трех из семи критериев: отсутствие задолженности по ЕСВ, уровень зарплаты и то, что они являются резидентами Дія.Сіті", - отметила она.

По словам Свириденко, после этого Минцифры отправило списки военнообязанных в Генштаб для проверки.

"На основе решения Генштаба, списки прорабатываются Министерством экономики. В случае отсутствия правовых оснований для отказа, принимается решение о бронировании работников", - добавила министр.

Отметим, что накануне появилась информация, что Минэкономики забронировало от мобилизации работников компаний Glovo, Visa и Favbet и некоторых других технологических компаний сроком на шесть месяцев. Соответствующий приказ опубликовал народный депутат и член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.