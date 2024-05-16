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Зеленский провел Ставку в Харькове: направление сложное, усиливаем подразделения

Харьков, Четверг 16 мая 2024 12:46
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Зеленский провел Ставку в Харькове: направление сложное, усиливаем подразделения Фото: президент Украины Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеоленский провел выездную Ставку в Харькове. Учитывая сложную ситуацию на этом направлении, в частности, было принято решение об усилении подразделений ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента.

"По состоянию на сегодня ситуация на Харьковщине в целом контролируемая, наши воины наносят оккупанту ощутимые потери. Но направление остается крайне сложным - усиливаем наши подразделения", - рассказал он.

Чтобы оценить ситуацию, президент заслушал развернутый доклад главкома Александра Сырского, командующих ОСГВ "Хортица" Юрия Содоля и ОТГВ "Харьков" Михаила Драпатого.

Руководители ГУР и ССО доложили о намерениях оккупанта, руководитель СБУ - относительно контрдиверсионных мер.

"Определен план дальнейших действий - и для областных властей Харьковщины, и для всех структур, отвечающих за безопасность в регионе", - отметил он.

Также Зеленский заслушал доклады руководителей областной власти из других приграничных и прифронтовых регионов - текущая ситуация, основные риски, ключевые потребности и дал соответствующие поручения.

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